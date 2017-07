(2017-07-03) Efectos adversos de los conciertos privados: las complicaciones postoperatorias, a la pública

Tres hospitales, uno "público de gestion directa" (Gregorio Marañón);

otro privado durante 30 años (Infanta leonor, modelo PFI) aunque con personal médico y de enfermería "estatutarios"; otro privado 100 por 100, el Beata Maria Ana (que vive de las derivaciones de pacientes poco complejos que le envian desde los centros de gestión estatal). Un desaguisado: complicación postoperatoria de la que nadie quiere hacerse cargo. Esto es lo que pasa cuando los pacientes son simplemente números en una cuenta de resultados.

El Infanta Leonor de Vallecas se niega a ingresar a una paciente adscrita al centro

El hospital rechazó a una mujer que fue derivada de urgencia en ambulancia desde el Gregorio Marañón con una infección grave en una rodilla

Josefa García tiene 84 años, hace cuatro le pusieron una prótesis de rodilla en el Hospital Beata María Ana. No tuvo problemas hasta que hace dos semanas le apareció una pequeña herida y se le infectó la zona. Fue a consulta, en el hospital donde la intervinieron, y le dijeron que no parecía producto de la prótesis que podía ser algo relacionado con la piel. Acudió, entonces, a la dermatóloga de Atención Primaria que la remitió ese mismo día a urgencias del Gregorio Marañón porque consideraba que la infección tenía la gravedad suficiente como para ser atendida en el hospital (El Marañón es uno de los pocos hospitales que tiene servicio de dermatología en Urgencias). Y así fue. En Urgencias le dijeron que la tenían que ingresar y que probablemente habría que operarla. Como suele suceder en estos casos el facultativo del servicio la derivó a su hospital de referencia y, como no tenía medio de transporte, fue trasladada en ambulancia al hospital Infanta Leonor de Vallecas.

Josefa entró acompañada de sus hijas y con el documento de derivación del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Allí, en Urgencias, la atendió una traumatóloga que hizo caso omiso a las indicaciones médicas de los facultativos del Gregorio Marañón y a la una de la madrugada, le dio el alta con la indicación de que visitara al cirujano que la había operado. Según Adelaida Fernández, la hija de Josefa, la doctora les dijo: "que ellos no se tenían que hacer cargo de las secuelas de una intervención que no habían realizado".

Salieron del Infanta Leonor y volvieron al Gregorio Marañón donde ingresaron a la paciente y la intervinieron seis días después. Adelaida ha puesto una reclamación en el Hospital y no descarta demandar judicialmente al centro.

La Cadena SER ha intentado conocer la versión del Hospital Infanta Leonor y de la Consejéría de Sanidad, hasta el momento no hemos tenido respuesta.

